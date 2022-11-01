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Держдеп закликав Росію повернутися до "зернової угоди" та припинити війну

Спроби Росії домогтися поступок в обмін на повернення до "зернової угоди" означатимуть колективне покарання, або колективне вимагання.

Держдеп закликав Росію повернутися до "зернової угоди" та припинити війну
Фото: dip.org.ua

Речник Держдепу США Нед Прайс зазначив, що заяви РФ про вихід із Чорноморської зернової ініціативи мають негайний, шкідливий ефект на глобальну харчову безпеку.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку вона сама розпочала. Найефективнішим способом забезпечення харчової безпеки було б, якби Росія повернулася до угоди й припинила війну проти України", - сказав Прайс.

Він наголосив, що США закликають Росію відновити участь у зерновій ініціативі.

"Ми хочемо, щоб ця ініціатива відновилась. Ми закликаємо Росію поважати зобов'язання, які вона на себе взяла… Не стояти на шляху постачання дуже необхідного зерна та інших продуктів харчування", - зазначив Прайс.

За його словами, жодна інша країна "не може замінити можливості України експортувати зерно через Чорне море".

"Будь-які дії Росії, спрямовані на перешкоджання критично важливого експорту зерна, по суті, свідчитимуть про те, що кремлю байдуже, чи люди та сім’ї в усьому світі платять більше за їжу чи голодують", - сказав речник Держдепу.

За його словами, спроби Росії домогтися поступок в обмін на повернення до "зернової угоди" означатимуть колективне покарання, або колективне вимагання.

Нагадаємо, Євросоюз закликав Росію негайно відновити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи ООН. В ЄС нагадали, що з початку загарбницької війни Росії проти України Росія використовувала їжу та голод як зброю.

Крім того, вчора заступник генсека з гуманітарних питань Мартін Гриффітс заявив, що "Зернова угода" залишається чинною попри заяви РФ. Інспектори ООН продовжують перевірку суден.

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