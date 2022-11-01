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Нападник на чоловіка спікерки Палати представників Пелосі збирався взяти її в заручники

Він вважає її "ватажком зграї брехні". 

Нападник на чоловіка спікерки Палати представників Пелосі збирався взяти її в заручники
Брифінг щодо обвинувачень проти нападника
Фото: скріншот

Нападник на будинок і чоловіка спікерки Палати представників Ненсі Пелосі збирався взяти її в заручники і "можливо, зламати колінні чашечеки". Про це пише New York Times з посиланням на дані федерального обвинувачення.

Девід ДеПейп вважає Пелосі "ватажком зграї брехні, яку поширює Демократична партія". Проти нього виснули одне основне та шість додаткових звинувачень, в тому числі: замах на вбивство, проникнення в квартиру, жорстоке поводження з літніми людьми (чоловікові Пелосі – 82), напад із застосуванням смертоносної зброї, незаконне утримування людини та погрози членам родин державних службовців. 

Слідчі встановили, що він проник до будинку через задні двері, розбивши в них скло. Він шукав Ненсі Пелосі, а коли її чоловік Пол відповів, що її немає, почав звʼязувати його. Після цього він завдав Полу Пелосі ударів молотком, який приніс із собою.

Цей напад відбувся минулої пʼятниці в сан-Франциско, де мешкає подружжя. Ненсі Пелосі в цей час була в Вашингтоні. Полу вдалося викликати поліцію, і, коли вона прибула, боротьба біж ним і нападником все ще тривала. Пелосі госпіталізований з травмами голови і руки. 

Напад відбувся незадовго до проміжних виборів до Палати представників. Американські журналісти відзначали, що останнім часом різноманітних погроз зазнавали і республіканці, і демократи. 

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