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"Зернова угода" залишається чинною попри заяви РФ, - ООН

Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, незважаючи на призупинення участі в ній Росії.

"Зернова угода" залишається чинною попри заяви РФ, - ООН
Фото: Мінінфраструктури

Організація Об’єднаних Націй не вважає, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" означає втрату нею чинності, й інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів.

Про це після засідання Радбезу ООН заявив на брифінгу заступник генсека з гуманітарних питань Мартін Гриффітс.

"Ми твердо дотримуємося думки, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, незважаючи на призупинення участі в ній Росії", - підкреслив він.

"Росія не припинила дію "зернової угоди" і не вийшла з неї. Вони заявили, що призупинили участь у ній на невизначений термін. І, як результат цього, ми продовжуємо через цю ініціативу направляти судна, які рухаються, разом із Туреччиною, де це можливо, і з Україною - перевіряти ці судна", - зауважив Гриффітс.

Водночас він додав, що ООН як посередник продовжує взаємодіяти з російською стороною, щоб вирішити порушені нею питання.

"Чим швидше ми можемо повністю відновити участь Росії, тим краще", - зазначив він.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через "напад на кораблі Чорноморського флоту" у Севастопольській бухті та цивільні судна, задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

Втім, вчора стало відомо, що Україна, Туреччина і ООН погодили рух суден із зерном у Чорному морі, про що збираються повідомити Росію.

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