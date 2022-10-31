Падіння уламків російської ракети в Молдові доводить важливість надання Україні сучасних систем ППО, – МЗС

Запуски російських ракет небезпечні не тільки для України, а й для її сусідів.

Росія веде війну не лише проти України, а й проти Європи. Ракетні атаки, які росіяни запускають по українських містах з боку Чорного моря, Білорусі, Росії або Каспію, несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн.

Саме тому критично важливим є максимально швидке отримання Україною сучасних засобів протиракетної та протиповітряної оборони. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко написав у фейсбук після оприлюднення інформації про падіння уламків російської ракети у Молдові.

Ніколенко підкреслив, що "ці системи рятуватимуть життя людей та захищатимуть критичну інфраструктуру".

Сьогодні вранці під час масованої ракетної атаки на Україну уламки збитої українською зенітною системою російської ракети впали на території Молдови. Зафіксовано пошкодження будинків, постраждалих, за даними МВС країни, немає. Вже не вперше російські снаряди перебувають в повітряному просторі Молдови – 10 жовтня там зафіксували проліт ракет.