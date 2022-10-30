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Турецький міністр оборони веде переговори, аби відновити роботу "зернової ініціативи"

"На даний час виходу суден з України не буде. Сьогодні та завтра планується продовжити перевірку завантажених зерном суден, які очікують перед Стамбулом", - йдеться в заяві турецького міністерства.

Турецький міністр оборони веде переговори, аби відновити роботу "зернової ініціативи"
Фото: ntv.com.tr

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар веде переговори зі сторонами, аби відновити роботу "зернової ініціативи", повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву міністерств.

За інформацією відомства, російський персонал, який працює в Спільному координаційному центрі, що у Стамбулі, досі перебуває в центрі. 

"На даний час виходу суден з України не буде. Сьогодні та завтра планується продовжити перевірку завантажених зерном суден, які очікують перед Стамбулом", - йдеться в заяві турецького міністерства.

Акар здійснює координацію з уповноваженими особами й відповідними органами, аби розв'язати проблему й відновити роботу "зернової ініціативи".

Нагадаємо, 29 жовтня РФ заявила, що виходить з угоди нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".

Згодом на її демарш відреагували в Євросоюзі, НАТО закликало негайно відновити роботу коридору і припинити війну.

За інформацією українського Мінінфраструктури, через зупинку "зернової ініціативи" рух 218 суден, що беруть участь у цій ініціативі, фактично заблокований.

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