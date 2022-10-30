Сили оборони вдарили по двох позиціях комплексів російської ППО, - Генштаб

Також завдали ударів по пункту управління окупантів, району зосередження озброєння та військової техніки і взводних опорних пунктах.

Авіація Сил оборони за добу завдала два удари по позиціях комплексів протиповітряної оборони росіян.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загалом було завдано 5 ударів. Один - по району зосередження озброєння та військової техніки, а інших два - по взводних опорних пунктах рашистів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за цю добу уразили один пункт управління російських окупантів.

Водночас загарбники завдала три ракетні та один авіаудар, а також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш ніж 15 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області та Березнегувате і Очаків на Миколаївщині.

За даними командування, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 30 жовтня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін. РФ продовжує перекидати окремі підрозділи на територію Білорусі. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни.

та - без суттєвих змін. РФ продовжує перекидати окремі підрозділи на територію Білорусі. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни. на Слобожанському росіяни обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка Харківської області;

росіяни обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка Харківської області; на Куп’янському та Лиманському вороги завдали ударів із артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка і Ольгівка Харківської області, Греківка і Невське Луганської області та Зарічне на Донеччині;

та вороги завдали ударів із артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка і Ольгівка Харківської області, Греківка і Невське Луганської області та Зарічне на Донеччині; на Бахмутському рашисти накрили вогнем із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Андріївка, Бахмут, Майорськ, Невське, Опитне, Сіверськ та Соледар Донецької області;

рашисти накрили вогнем із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Андріївка, Бахмут, Майорськ, Невське, Опитне, Сіверськ та Соледар Донецької області; на Авдіївському загарбники обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Олександропіль Донецької області;

загарбники обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Олександропіль Донецької області; на Новопавлівському та Запорізькому росіяни завдали вогневого ураження у районах населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Новопіль і Пречистівка Донецької області та Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне і Червоне Запорізької області;

та росіяни завдали вогневого ураження у районах населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Новопіль і Пречистівка Донецької області та Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне і Червоне Запорізької області; на Південнобузькому вогневого впливу зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, на Харківщині українські захисники збили 30 жовтня російський ударний вертоліт.

Як заявив очільник української розвідки Кирило Буданов, у Білорусі перебуває близько 4300 російських військових.