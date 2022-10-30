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На Полтавщині запровадили графіки погодинного відключення світла

Розробили черги і графік відключень на листопад.

На Полтавщині запровадили графіки погодинного відключення світла
Фото: dtek-kem.com.ua

У Полтавській області запроваджують графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, відключення світла повинні бути максимально справедливими та прогнозованими. А люди мають знати, коли та на скільки в них зникне електроенергія. "Тому Полтавщина впроваджує графіки погодинного відключення. Область розділили на три черги, які вимикатимуть за встановленим графіком", - додав Лунін.

Він оприлюднив перелік населених пунктів і вулиць, приналежних до тієї чи іншої черги. Також є графік відключень на листопад.

Тривалість вимкнень електроенергії коливатиметься від 1,5 до 2 годин.

Нагадаємо, Національна енергетична компанія "Укренерго" вранці 30 жовтня не надавала операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень електроенергії.

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко заявив, що у столиці 30 жовтня навряд чи вимикатимуть електрику.

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