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Росія не дотримується жодних договорів, - Польща про призупинення "зернової угоди"

Польща готова допомогти Україні в транспортуванні вантажів.

Росія не дотримується жодних договорів, - Польща про призупинення "зернової угоди"
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що одностороннє припинення дії зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати продукцію сільського господарства, свідчить про недотримання Росією будь-який міжнародних договорів.

Про це МЗС заявило у Twitter.

"Рішення Росії призупинити свою участь у зерновій ініціативі є ще одним доказом того, що вона не має наміру дотримуватися жодних міжнародних угод", – заявило міністерство.  

Польща готова разом із країнами ЄС допомогти Україні в транспортуванні необхідних вантажів.

Нагадаємо, Росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації зернової угоди нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. 

В ООН заявили, що підтримують контакти з російською владою після повідомлень про те, що Москва припинила участь в зерновій угоді.

Європейський Союз закликав Росію повернутися до "зернової угоди", дію якої вона вирішила призупинити після атаки дронів на базу Чорноморського флоту в Севастополі.

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