Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України отримали допомогу від благодійної організації шведських рятувальників Swedish Rescuers.
Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України у Харківській області.
Сапери отримали спеціальне обладнання, яке допоможе їм виконувати роботу, дотримуючись максимальних запобіжних заходів при знешкодженні мін та вибухонебезпечних пасток.
Нагадаємо, днями уряд Франції передав вже четвертий від 24 лютого пакет допомоги для ДСНС.
Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) пообіцяло допомогти Україні із розмінуванням територій.