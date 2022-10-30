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​Шведські рятувальники передали саперам ДСНС спеціальне обладнання для розмінування

Допомогу передала благодійна організація шведських рятувальників Swedish Rescuers.

​Шведські рятувальники передали саперам ДСНС спеціальне обладнання для розмінування
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України отримали допомогу від благодійної організації шведських рятувальників Swedish Rescuers.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України у Харківській області.

Сапери отримали спеціальне обладнання, яке допоможе їм виконувати роботу, дотримуючись максимальних запобіжних заходів при знешкодженні мін та вибухонебезпечних пасток.

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, днями уряд Франції передав вже четвертий від 24 лютого пакет допомоги для ДСНС. 

Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) пообіцяло допомогти Україні із розмінуванням територій.

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