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Морпіхи знищили за добу 14 броньованих машин окупантів

Остаточні втрати РФ уточнюються.

Морпіхи знищили за добу 14 броньованих машин окупантів
Фото: Facebook/36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського

У ході боїв упродовж минулої доби морські піхотинці знищили 10 БМП, 1 БТР та більше як 50 росіян.

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

«29 жовтня військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. У ході боїв морські піхотинці знищили 10 БМП, 1 БТР, 1 ББМ та понад 50 окупантів», - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ наносили вогневе ураження по росіянах, в результаті чого наші воїни знищили 2 САУ, 1 вантажівку та 2 ББМ. Остаточні втрати РФ уточнюються.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили близько 950 російських окупантів.

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