На ділянці Кремінна-Сватове окупанти мінують береги річок та дороги

Російське командування поставило завдання зупинити просування українських військових у Луганській області.

Про це в телеефірі заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє УНІАН.

Якщо ЗСУ захоплять ділянку Кремінна-Сватове, це загрожує окупантам "крахом" всієї логістики в області.

"Якщо все мінується, то, напевно, завдання - зупинити просування. Тому що вони прекрасно розуміють, що якщо цю лінію оборони від Сватового до Кремінної вони провалять, тоді там вже прямий шлях на Старобільськ. Звідти контроль логістичних ланцюжків всієї Луганської області", - пояснив Гайдай.

Він зазначає, що окупанти можуть хіба що "пригальмувати" ЗСУ. Так, на ділянці Кремінна-Сватове ворог мінує береги річок, траси, дороги; підірвали невеликий міст.

Росіяни регулярно обстрілюють Білогорівку в спробі промацати оборону ЗСУ, в районі Бахмута тривають найжорстокіші бої.

"Вони годинами обстрілюють, бомблять певну територію, а потім намагаються відправляти туди 20-30 осіб, щоб вони промацували ситуацію, чи залишився хтось після обстрілу, чи можуть тримати оборону, чи є можливість там зачепитися",- розповів Гайдай про тактику противника.

Такими діями Росія знищує власних солдатів, уточнив Гайдай: "Стільки, скільки народу вони поклали таким чином як в напрямку Золотого, так і в напрямку Кремінної, Сєвєродонецька або Рубіжного... Це просто тисячі солдатів".

Нагадаємо, що під час звільнення селища Невського, що в Луганській області, було знищено 34 росіян, три кулеметні розрахунки, а трьох осіб захопили в полон.