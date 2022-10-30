Вночі та вранці 30 жовтня росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Мар'їнки до Лимана на Донеччині.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що серед ночі ворог завдав ракетного удару по Дружківці – влучив по території школи та приватних будинках. Минулося без жертв.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“У Мар'їнській громаді гучно було в Мар'їнці, Красногорівці, Новомихайлівці і Катеринівці. В Авдіївці – поодинокі прильоти. В Очеретинській громаді одна людина поранена у Первомайському”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

У Торецьку внаслідок обстрілів було пошкоджено два будинки. У Бахмуті поранено дві людини, пошкоджено чотири багатоповерхівки, чотири приватні будинки та адмінбудівля. У Соледарській громаді зафіксовано обстріли Васюківки, Роздолівки, Парасковіївки та Бахмутського.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

У Лимані пошкоджено два будинки, тривають обстріли Торського і Зарічного. Сіверськ зазнав артобстрілів та авіаударів. Також під вогонь потрапили Серебрянка і Дронівка.

Нагадаємо, на Донеччині виявили тіла п’ятьох людей, які загинули під час окупації.