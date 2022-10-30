У частині Рівного зникло світло

У Рівному сталися аварійні відключення електроенергії. Частина міста залишилася без світла.
Про це повідомив у Телеграм міський голова Олександр Третяк.
Світло вимкнули у районі Грабника, центрі міста, районі ТзОВ «Рівнеобленерго».
«Аварійна бригада працює. Для того, аби підтримати енергосистему, прошу всіх зменшити споживання електроенергії до мінімуму — не вмикати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії», — написав міський голова.
Нагадаємо, що у своєму зверненні 29 жовтня президент Зеленський заявив, що стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії в Україні стало значно менше.
23 жовтня він повідомив, що енергетики відновили можливість постачання електрики в усіх регіонах, які зазнали російських атак.