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Росія давно вирішила відновити “голодні ігри”, – Кулеба про зрив РФ “зернової угоди”

РФ почала затягування роботу зернового коридору ще з вересня.

Росія давно вирішила відновити “голодні ігри”, – Кулеба про зрив РФ “зернової угоди”
Фото: Макс Требухов

Голова МЗС України Дмитро Кулеба стверджує, що Росія заздалегідь спланувала зірвати “зернову угоду” і тепер намагається це виправдати.

Про це голова української дипломатії повідомив у Twitter.

“Призупинивши свою участь у "зерновій угоді" під надуманим приводом вибухів за 220 кілометрів від зернового коридору, Росія блокує 2 млн тонн зерна на 176 суднах, які вже знаходяться в морі – цього достатньо, щоб нагодувати понад 7 млн людей. Росія спланувала це заздалегідь”, – наголошує міністр.

 

Кулеба зазначає, що поточна черга із зерном накопичилася в Чорному морі з вересня, коли РФ почала свідомо затягувати функціонування коридору та прагнути зірвати угоду.

“Росія давно прийняла рішення відновити свої “голодні ігри” і тепер намагається це виправдати”, – заявив глава МЗС України.

 

Нагадаємо, Європейський Союз закликав Росію повернутися до "зернової угоди", дію якої вона вирішила призупинити після атаки дронів на базу Чорноморського флоту в Севастополі.

 

 

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