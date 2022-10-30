Росія давно вирішила відновити “голодні ігри”, – Кулеба про зрив РФ “зернової угоди”

РФ почала затягування роботу зернового коридору ще з вересня.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба стверджує, що Росія заздалегідь спланувала зірвати “зернову угоду” і тепер намагається це виправдати.

Про це голова української дипломатії повідомив у Twitter.

“Призупинивши свою участь у "зерновій угоді" під надуманим приводом вибухів за 220 кілометрів від зернового коридору, Росія блокує 2 млн тонн зерна на 176 суднах, які вже знаходяться в морі – цього достатньо, щоб нагодувати понад 7 млн людей. Росія спланувала це заздалегідь”, – наголошує міністр.

By suspending its participation in the grain deal on a false pretext of explosions 220 kilometers away from the grain corridor, Russia blocks 2 million tons of grain on 176 vessels already at sea — enough to feed over 7 million people. Russia has planned this well in advance 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 30, 2022

Кулеба зазначає, що поточна черга із зерном накопичилася в Чорному морі з вересня, коли РФ почала свідомо затягувати функціонування коридору та прагнути зірвати угоду.

“Росія давно прийняла рішення відновити свої “голодні ігри” і тепер намагається це виправдати”, – заявив глава МЗС України.

Нагадаємо, Європейський Союз закликав Росію повернутися до "зернової угоди", дію якої вона вирішила призупинити після атаки дронів на базу Чорноморського флоту в Севастополі.