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Країни-сусіди РФ масово експортують з ЄС побутову техніку. Росія може використовувати її деталі у військових цілях

Санкції обрізали росіянам доступ до західних технологій.

Країни-сусіди РФ масово експортують з ЄС побутову техніку. Росія може використовувати її деталі у військових цілях
Фото: rada.gov.ua

Спостерігається зростання експорту побутової техніки з Європи до країн, що межують з Російською Федерацією.

Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Ми спостерігаємо бум європейського експорту пральних машин, холодильників і навіть електричних молоковідсмоктувачів до сусідів РФ після широкомасштабного вторгнення в Україну”, – написав голова ОП.

Він зазначив, що ця техніка потрапляє потім і до Росії. 

 

Єрмак стверджує, що наразі в Росії немає чіткої різниці між цивільним і військовим використанням різного роду компонентів, чіпів. Тобто будь-яка іноземна техніка, імпортована до РФ, може зрештою бути використана для досягнення військових цілей.

“Санкції обрізали росіянам доступ до західних технологій, тому вони шукають чіпи для застосування їх згодом у військових цілях там, де можуть. Саме тому потрібно унеможливити для них ці процеси”, – підсумував він.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили 13 танків, 52 броньованих машини, 16 артилерійських систем, літак і багато іншої військової техніки.

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