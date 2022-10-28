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У бюджеті передбачено 12,7 млрд гривень на закупівлю газу на зиму, – Шмигаль

Опалювальний сезон буде проходити в надзвичайних умовах.

У бюджеті передбачено 12,7 млрд гривень на закупівлю газу на зиму, – Шмигаль
Фото: dtek.com

Наразі у підземних газових сховищах України накопичили 14 млрд кубометрів газу. Цього достатньо для проходження зими в нормальних умовах. Оскільки Україна перебуває в умовах війни, потрібно мати додаткові ресурси.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, державним бюджетом передбачено 12,7 млн гривень на закупівлю газу на цю зиму. Сьогодні буде затверджено, що компанія “Нафтогаз Трейдинг” буде закупати газ у межах цієї бюджетної програми.

 

“Зараз у нас більше 14 млрд кубів у газосховищах і цього було б абсолютно достатньо для стабільного проходження нормальної зими. Але ця зима, на жаль, бути проходити в незвичайних умовах, і тому потрібно мати додаткові ресурси та резерви”, – пояснив прем’єр.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які зараз знаходяться за кордоном, не повертатися додому до весни, оскільки зима може бути складною через терористичні атаки Росії.

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