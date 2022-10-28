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Кабмін ініціює механізм страхування військових ризиків для іноземних інвесторів

На пілотний проєкт виділено 30 млн доларів.

Кабмін ініціює механізм страхування військових ризиків для іноземних інвесторів
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів України ініціює механізм страхування військових ризиків для іноземних інвестицій.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кабмін ініціює механізм страхування військових ризиків для іноземних інвестицій. Зокрема, через Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) та Світовий банк.

“Уже виділені 30 млн доларів на пілотний проект. До процедури страхування обіцяє долучитись Міністерство економіки Німеччини й також інші партнери”, – сказав Шмигаль. 

Прем’єр нагадав, що цього тижня у Берліні відбулися важливі зустрічі в межах українсько-німецького економічного форуму та експертної конференції з відновлення України. На зустрічі канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що вропейському і німецькому бізнесу варто інвестувати в Україну, бо це майбутній член ЄС.

“Ми бачимо зацікавленість потенційних інвесторів і розуміємо їхні застереження. Одне з них – це безпека”, – зауважив голова уряду.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підбив підсумки Берлінської міжнародної конференції та V Українсько-німецький економічний форум, що пройшли 24-25 жовтня. Він подякував країнам та організаціям, які стоять пліч-о-пліч з Україною в боротьбі за свободу і незалежність. 

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