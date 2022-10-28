В Босфорі інспекції очікують 175 суден з українським зерном, - Мінінфраструктури

Росіяни блокують проведення інспекцій та реалізацію “Зернової ініціативи” зокрема. Через це в Босфорі у штучній черзі очікують на інспекцію 175 суден.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

“Наші портові служби роблять все можливе, щоб пришвидшити обробку вантажів. Наприклад, BC CALLISTO ми завантажили за 3 дні, але потім два тижні судно очікувало в Босфорі. Таких прикладів більше сотні. Проблема полягає в недостатній кількості інспекційних груп. ООН та Туреччина підтримують необхідність збільшити кількість інспекторів, оскільки така затримка є питанням як продовольчої безпеки, так і безпеки руху в Босфорі”, – розповів заступник міністра інфраструктури України Юрий Васьков.

Шлях від порту Чорноморська до порту Алжиру судно BC CALLISTO з 30,5 тис. тонн продовольчої пшениці на борту подолало за 25 днів, з них 14 днів судно стояло в Босфорі в очікуванні інспекції.

У зв’язку з такими діями росіян українські порти змушені працювати лише на 25-30% своєї потужності.

Нагадаємо, з 1 серпня 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Як раніше повідомлялось, заступник Генсекретаря ООН з гуманітарної допомоги Мартін Гріффітс припустив, що до “зернової угоди” можуть додати порт Миколаєва.