У понеділок до Києва приїдуть чеські міністри, йтиметься про відновлення України та біженців

Міністри чеського уряду у понеділок, 31 жовтня відвідають Київ і зі своїми українськими колегами обговорять повоєнне відновлення України.

Про це повідомило Radio Prague International.

Також йтиметься про українських біженців на території країни.

Спільне засідання двох кабінетів буде супроводжуватися суворими заходами безпеки. До делегації може увійти шість міністрів.

Подробиці про спосіб транспортування та точний час від'їзду міністрів із Чехії не повідомлятимуть.

До Києва вирушить приблизно третина уряду Петра Фіали. За повідомленням газети Blesk, до складу делегації повинні увійти міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, міністр фінансів Збинек Станюра, міністр закордонних справ Ян Липавський та міністерка оборони Яна Чорнохова.

В аналогічному форматі уряд Чехії регулярно веде переговори із партнерами з Польщі, Словаччини та Ізраїлю.

“Ми продовжимо консультації, які ми з прем’єр-міністром провели під час наших візитів до Києва. У ході зустрічі ми обговоримо участь чеських неурядових організацій та компаній у повоєнному відновленні України, а також підтримку інтеграції до ЄС”, – заявив раніше Ян Липавський.

Тиждень тому Збинек Станюра заявив, що, крім допомоги Києву, темою зустрічі стане можливий приїзд до Чехії чергових українських біженців.

Нагадаємо, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила минулого тижня, що країна схвалила надання Україні нового пакету військової допомоги вартістю 22 мільйони крон.