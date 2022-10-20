Чехія схвалила надання Україні нового пакету військової допомоги.
Про це у Твіттері написала міністерка оборони країни Яна Чернохова.
“Ми тримаємо слово і продовжуємо підтримувати Україну військовими постачаннями. На засіданні уряду я продовжую виносити на затвердження передачу військової техніки, яку ми можемо надати”, – зазначила вона.
Чернохова додала, що два тижні тому йшлося про майже 400 мільйонів, а зараз – про 22 мільйони крон.
Водночас міністерка не конкретизувала, що увійде у пакет.
💙💛Držíme slovo a stále podporujeme Ukrajinu vojenskými dodávkami.— Jana Černochová (@jana_cernochova) October 19, 2022
Na jednání vlády dál překládám ke schválení dary nepotřebné vojenské techniky,kterou můžeme poskytnout.
Před dvěma týdny za téměř 400 a dnes za 22 mil.Kč. Promiňte, že nemohu být konkrétní. 🙏🏻#SlavaUkraini