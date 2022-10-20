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Чехія схвалила надання Україні нового пакету військової допомоги

Його вартість 22 мільйони крон.

Чехія схвалила надання Україні нового пакету військової допомоги
Яна Чернохова
Фото: twitter.com/VALMICHEL7

Чехія схвалила надання Україні нового пакету військової допомоги.

Про це у Твіттері написала міністерка оборони країни Яна Чернохова.

“Ми тримаємо слово і продовжуємо підтримувати Україну військовими постачаннями. На засіданні уряду я продовжую виносити на затвердження передачу військової техніки, яку ми можемо надати”, – зазначила вона.

Чернохова додала, що два тижні тому йшлося про майже 400 мільйонів, а зараз – про 22 мільйони крон.

Водночас міністерка не конкретизувала, що увійде у пакет. 

Нагадаємо, Чехія планує виділяти для відновлення України 500 мільйонів крон щороку упродовж 2023-2025 років.

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