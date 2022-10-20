Знайдено близько 4,5 тисяч осіб, з якими було втрачено зв’язок, – Мінреінтеграції

Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти наразі встановив місцезнаходження 2 тисяч осіб.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко

Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти наразі встановив місцезнаходження 2 тисяч осіб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Ще 2,5 тисячі сповістили про себе самі на гарячу лінію.

“Такі випадки тепер частішають. Зараз самостійно знайшлося близько 1 тисячі військових і майже 1,5 тисячі цивільних”, – йдеться у повідомленні.

“У пошуку людей допомагають найдрібніші деталі. Чим більше вдасться зібрати інформації, тим скоріше зможемо повернути їх додому!”, – зазначив Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко.

Зазначиимо, Уповноважений підтримує спілкування та допомагає родинам, чиї близькі не виходять на зв’язок.

Додамо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

Нагадаємо, пошукова робота Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти ведеться на 40 локаціях.