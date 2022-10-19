Президент України зустрівся сьогодні з єврокомісаром з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями. Сторони обговорили, які ще гуманітарні потреби нашого народу можуть бути задоволені з допомогою наших європейських друзів. Звичайно, торкнулися енергетичної ситуації.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Говорив сьогодні з Президентом Туреччини. Подякував за підтримку нашої територіальної цілісності. Обговорили ключові безпекові питання, що постали зараз перед Україною й усім нашим регіоном.

Ключові теми – зусилля для подальшого звільнення наших людей із російського полону, оборонна співпраця, експорт українського продовольства. Провів переговори з міністром закордонних справ Греції – він прибув із візитом до Києва вже втретє за час із 24 лютого.

Подякував Греції за підтримку в оборонній сфері. Домовилися про посилення нашої взаємодії у двосторонніх відносинах і на рівні Євросоюзу, а також на рівні НАТО”, - розповів Зеленський.

Він повідомив, що завтра братиме участь у саміті Європейського Союзу, де звертатиметься до партнерів. Ключова тема, звісно, – виклики нашій енергетиці, українській та європейській.

“Сьогодні ж в Офісі відбулася зустріч Андрія Єрмака з представниками посольств Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії щодо посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони.

Працюємо для того, щоб гарантувати повну безпеку українському небу. Ми вже маємо суттєві результати: протягом місяця збито 233 “Шахеди” й десятки ракет. Лише за сьогодні й лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 “Шахедів” збито завдяки воїнам повітряного командування “Південь”, - повідомив голова держави.

Володимир Зеленський додав, що, на жаль, є і влучання, є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби три енергетичні об’єкти були знищені ворогом.

“Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Завтра – ще більше, ніж раніше. Будуть роз’яснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже із 7-ї ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики”, - наголосив президент.

Він закликав не вмикати зайву електротехніку, обмежувати споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими.

“Провів сьогодні загальну нараду з питань енергетики – Офіс, уряд, енергокомпанії. Готуємося до всіх можливих сценаріїв з огляду на зимовий сезон. Виходимо з того, що російський терор буде спрямований на енергообʼєкти, поки з допомогою партнерів не забезпечимо можливість збивати 100% ворожих ракет і дронів”, - зазначив президент України.

Володимир Зеленський окремо звернувся до наших людей у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України.

“Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків у свою армію. Всюди так само, як у Донецьку й Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтеся виїхати з окупованої території. Якщо ж ви не можете цього зробити й опинитеся в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагайтеся скласти зброю та прийти на українські позиції. І головне – бережіть своє життя. І обов’язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання – вистояти. Вистояти проти цих неадекватів… Росія півроку цуралася навіть слова «війна», карала за нього своїх же людей кримінальними справами, а тепер сама ж оголошує воєнний стан на окупованій території. Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати, – просто істерика у "товаріщєй чєкістов". Істерика, яка буде то більшою, що ближчою буде поразка Росії”, - пообіцяв президент.

Також сьогодні ввечері Зеленський підписав черговий указ про нагородження державними нагородами 71 військовослужбовця ЗСУ.

“І окремо хочу подякувати за те, що саме український народ став цьогоріч лауреатом особливої відзнаки Європарламенту – премії Сахарова. Ця нагорода щорічно вручається тим, хто зробив найбільший внесок у захист демократії, людських прав і європейських цінностей. Справді важливо, що у Європі цьогоріч відзначені всі українці й українки – мільйони наших людей, що так сміливо захищають свободу”, - підсумував голова держави.

Нагадаємо, завтра, 20 жовтня, в Україні будуть вводити обмеження постачання електроенергії. Упродовж 7:00-23:00 необхідно мінімізувати використання електрики.