Росіяни можуть закрити єдиний евакуаційний коридор, - Старух

Дії окупантів можуть призвести до гуманітарної катастрофи.

Скоріш за все, росіяни зачинять єдиний евакуаційний коридор з тимчасово окупованих територій України. Це пов’язано із мобілізацією громадян України до лав російського війська.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Для жителів захоплених територій опалювальний сезон не розпочнеться, тому багато людей стануть заручниками терористичного режиму”, - розповів Старух.

Він також додав, що дії РФ можуть призвести до знищення однієї з ГЕС на Дніпрі та неконтрольованого спуску великих об'ємів води.

Старух наголосив, що пошкодження цих гребель несе небезпеку для технологічних процесів на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях Запорізької області проводить так звану "інвентаризацію" житлового фонду і "перепис" населення.