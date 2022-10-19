Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Час відповісти Ірану
Час відповісти Ірану
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни можуть закрити єдиний евакуаційний коридор, - Старух

Дії окупантів можуть призвести до гуманітарної катастрофи.

Росіяни можуть закрити єдиний евакуаційний коридор, - Старух
Фото: Анна Стешенко

Скоріш за все, росіяни зачинять єдиний евакуаційний коридор з тимчасово окупованих територій України. Це пов’язано із мобілізацією громадян України до лав російського війська.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Для жителів захоплених територій опалювальний сезон не розпочнеться, тому багато людей стануть заручниками терористичного режиму”, - розповів Старух.

Він також додав, що дії РФ можуть призвести до знищення однієї з ГЕС на Дніпрі та неконтрольованого спуску великих об'ємів води. 

Старух наголосив, що пошкодження цих гребель несе небезпеку для технологічних процесів на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях Запорізької області проводить так звану "інвентаризацію" житлового фонду і "перепис" населення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також