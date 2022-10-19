​Окупанти проводять "перепис населення" в Запорізькій області і шукають своїх в'язнів-утікачів, які рвуться в РФ

У Херсоні росіяни примусово залучають населення для проведення фортифікаційних робіт.

Окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях Запорізької області проводить так звану "інвентаризацію" житлового фонду і "перепис" населення.

Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Таким чином загарбники шукають і відчужують житло українців, які виїхали з-під окупації.

А в Херсоні росіяни примусово залучають населення для проведення фортифікаційних робіт. До робіт залучають нібито порушників комендантської години та нелояльних до окупаційної влади громадян.

Тим часом загарбники мають нові проблеми із завербованими в'язнями.

"Завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі, після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію російської федерації. За наявною інформацією, після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня цього року, частина підрозділу, що залучалася до його охорони, отримала поранення, а решта - вдалася до втечі", - розповіли в українському командуванні.

Тож підрозділи росгвардії, роблячи вигляд що борються з "диверсійно-розвідувальними групами", насправді шукають дезертирів.

Нагадаємо, станом на початок жовтня, із загальної восьмитисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" більша частина - це найманці-в'язні.

Щоб поповнити втрати у живій силі, рашисти вдалися до вербування в'язнів на окупованій території України.