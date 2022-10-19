Сьогодні вночі частина Львова буде без електроенергії через ліквідацію наслідків російських обстрілів

Сьогодні вночі частина Львова буде без електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі Львівобленерго.

У товаристві пояснили це проведенням ремонтних робіт.

"У зв’язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов’язані з ліквідацією наслідків ракетних атак, сьогодні з 00:00 год. до 6:00 год. можливі перерви в електропостачанні частини міста Львова," - йдеться в повідомленні пресслужби.

У Львівобленерго підкреслили, що оприлюднювати інформацію про точні адреси та вулиці, де буде відсутня електроенергія, не будуть із міркувань безпеки.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині. Також окупанти влучили в енергооб'єкт на Вінниччині.