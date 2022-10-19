П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
Час відповісти Ірану
Час відповісти Ірану
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
ГоловнаСуспільствоПодії

Сьогодні вночі частина Львова буде без електроенергії через ліквідацію наслідків російських обстрілів

Триватимуть ремонтні роботи в електромережах.

Сьогодні вночі частина Львова буде без електроенергії через ліквідацію наслідків російських обстрілів
Фото: Роман Балук

Сьогодні вночі частина Львова буде без електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі Львівобленерго.

У товаристві пояснили це проведенням ремонтних робіт.

"У зв’язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов’язані з ліквідацією наслідків ракетних атак, сьогодні з 00:00 год. до 6:00 год. можливі перерви в електропостачанні частини міста Львова," - йдеться в повідомленні пресслужби.

У Львівобленерго підкреслили, що оприлюднювати інформацію про точні адреси та вулиці, де буде відсутня електроенергія, не будуть із міркувань безпеки.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині. Також окупанти влучили в енергооб'єкт на Вінниччині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також