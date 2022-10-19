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​Екснардеп, який пропонував міському голові Дніпра 22 млн євро хабара, отримав підозру

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. 

​Екснардеп, який пропонував міському голові Дніпра 22 млн євро хабара, отримав підозру

Колишньому нардепу, ексочільнику Укрбуду повідомили про підозру за спробу підкупити міського голову Дніпра 22 мільйонами євро.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Дії екснардепа кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, вчора, 18 жовтня, підозрюваного викрили на спробі підкупу. В НАБУ зазначили, що це одна з рекордних сум хабара, яку зафіксували українські правоохоронці. Бюро розпочало розслідування за заявою очільника Дніпра Бориса Філатова.

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