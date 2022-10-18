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Ексочільник Укрбуду намагався за €22 млн підкупити мера Дніпра, аби його компанії будували в місті метро

Колишній нардеп обіцяв давати гроші частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.

Ексочільник Укрбуду намагався за €22 млн підкупити мера Дніпра, аби його компанії будували в місті метро
Максим Микитась
Фото: Макс Требухов

Колишній топпосадовець Укрбуду і екснардеп (імовірно, йдеться про Максима Микитася) намагався підкупити за 22 мільйони євро міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Про це повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

18 жовтня зловмисника викрили на спробі підкупу. В НАБУ зазначили, що це одна з рекордних сум хабара, яку зафіксували українські правоохоронці. Бюро розпочало розслідування за заявою Філатова.

"За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому — топпосадовець державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року", - розповіли в НАБУ.

Підтримку Філатова зловмисник оцінив у 10% від вартості проєкту. Будівництво метрополітену оцінювали у 220 млн євро, фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Екснардепа затримали, вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередньої його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України.

Крім цього, зловмисник є обвинуваченим в іншій справі - його підозрюють у заволодінні 81 млн грн коштів Нацгвардії.

Наразі справа слухається в суді.

Нагадаємо, торік НАБУ передало до суду справу про ймовірний хабар посадовцю Енергоатому від фірми Микитася.

Цьогоріч у січні у справі Микитася щодо ймовірних махінацій із закупівлями квартир для Національної гвардії України його захист двічі намагався відвести суддів ВАКС.

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