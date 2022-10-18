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У Львові попрощалися з чотирма героями, що загинули на фронті

В останню путь провели Валерія Хорошева, Юрія Ленька, Назарія Чигіня та Максима Мокловича.

Фото: Іван Станіславський

18 жовтня Львів провів в останню путь чотирьох героїв що загинули у боротьбі з російськими окупантами. Валерій Хорошев, Юрій Ленько, Назарій Чигінь та Максим Моклович загинули у бою захищаючи Україну від загарбників. Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла, після цього пройшла міська церемонія прощання на площі Ринок. Валерія Хорошева, Юрія Ленько та Максима Мокловича поховали на полі урочистих поховань Личаківського кладовища. Назарія Чигіня – у рідному Запитові.

Юрій Ленько (14.06.1984-09.10.2022)

Фото: Іван Станіславський

Народився у Львові. Після завершення навчання проходив службу в армії у лавах прикордонників. У мирний час займався підприємницькою діяльністю у будівельній сфері. З початком повномасштабного вторгнення російської федерації займався волонтерською діяльністю та збором гуманітарної допомоги на потреби Збройних сил України. У квітні добровольцем став на захист України, боровся із російськими загарбниками у складі військової частини А4574. У Юрія Ленька залишилися батьки, дружина та двоє синів.

Назарій Чигінь (24.03.1995-06.10.2022)

Фото: Іван Станіславський

Народився в селі Запитів Львівської області. Закінчив механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Проходив строкову військову службу. Працював кур‘єром, займався репетиторством із математики, у вільний час вивчав мову програмування. Захоплювався бігом, брав активну участь у марафонах. З початком повномасштабного вторгнення боронив державу у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. У Назарія Чигіня залишилися батьки, сестра та брат.

Максим Моклович (15.09.1982-18.09.2022)

Фото: Іван Станіславський

Народився у Львові. Закінчив юридичний факультет Львівського торговельно-економічного університету. З 2006 року працював юристом у мережі підприємств зовнішньої економічної діяльності. З початком повномасштабного вторгнення став на захист України. Пройшов підготовку офіцерів запасу в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Боровся із загарбниками у складі військової частини А4279. Виконував бойові завдання на територіях Луганської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей на посадах командира взводу та командира роти мотопіхоти. У Максима Мокловича залишився батько.

Валерій Хорошев (01.01.1974-06.10.2022)

Фото: Іван Станіславський

Народився в місті Сальськ Ростовської області. У 5-річному віці разом із родиною переїхав до Львова. Проходив строкову військову службу у лавах Національної гвардії України. У 2000-му році разом із батьками переїхав до Краматорська. Протягом двох років працював шахтарем, згодом – робітником із видобутку корисних копалин на місцевому приватному підприємстві. З початком повномасштабного вторгнення російської федерації повернувся до Львова. У липні добровольцем став на захист України, боровся з окупантами у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. У Валерія Хорошева залишилися мати та сестра.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, минулої доби через російську збройну агресію загинуло 20 цивільних громадян України, ще 22 людини отримали поранення.

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