СБУ затримала організаторку фейкового референдуму РФ на Луганщині

Статті передбачають покарання до десяти років позбавлення волі.

Під час стабілізаційних заходів на деокупованій Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали одну із організаторів фейкового референдуму РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, колаборанткою є 50-річна мешканка села Стельмахівка. Вона працювала на сільгосппідприємстві і після окупації району пішла на співпрацю з ворогом із ідеологічних міркувань.

"У відповідь на лояльність загарбники доручили їй підготовку та проведення фейкового референдуму в рідному селі", - йдеться у повідомленні.

Для того, аби забезпечити "входження" окупованих рашистами територій до складу РФ, жінка обходила з урною для збору бюлетенів двори односельців, агітувала їх проголосувати за "приєднання" до РФ та у складі "виборчої комісії" забезпечила потрібний "підрахунок голосів".

Наразі колаборантка перебуває під вартою. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями КК України, які передбачають покарання до десяти років позбавлення волі.

Раніше СБУ ідентифікувала чергових колаборантів на Луганщині, які переслідують українських патріотів на тимчасово окупованих територіях.