​Ми повинні розірвати дипломатичні відносини з Іраном, поки він постачатиме зброю Росії, – Арахамія

Верховна Рада ухвалила заяву щодо засудження підтримки Ісламською Республікою Іран російської агресії проти України. У ній, зокрема, міститься заклик до уряду негайно опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин.

Про це заявив у Верховній Раді голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія.

“Іранська зброя допомагає Росії вчиняти терористичні акти на території України. Весь світ побачив, що дрони-камікадзе використовують у неконвенційний спосіб – проти жінок, дітей, об’єктів енергетики, цивільної інфраструктури”, – заявив політик.

Він наголосив, що внаслідок цих атак загинули або отримали поранення десятки мирних жителів, зокрема й діти.

Давид Арахамія зауважив, що дрони-камікадзе з’явилися в розпорядженні російських військ якраз після того, як вони зазнали серії поразок в окупаційній війні. Через це надання такого озброєння агресору слід розглядати саме як підтримку російського терористичного режиму.

“Останнім часом з’явилися повідомлення про можливе продовження постачання Іраном зброї до Росії. Ми поки що не маємо достовірного підтвердження цієї інформації, але й не чули від іранської сторони заяв, які би засуджували використання їхньої зброї для вчинення воєнних злочинів”, – сказав голова фракції “Слуга Народу”.

“Очевидно, Іран визначився, чию сторону займе у війні проти України. Дуже прикро, адже Україна ніколи не займала антиіранську позицію. Однак співучасть Тегерана у скоєнні воєнних злочинів зобов’язує нас зайняти чітку й чесну позицію. Ми повинні розірвати дипломатичні відносини з Іраном, поки він постачатиме зброю Росії. Як тільки такі поставки припиняться – будемо говорити про відновлення усього спектру відносин між нашими країнами”, – підсумував Арахамія.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Іран погодився надати Росії більше безпілотників і балістичні ракети. Угоди було досягнуто 6 жовтня, коли іранська делегація була в Москві.