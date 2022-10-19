На Київщині викрито групу, яка переправляла військовозобов’язаних через кордон під виглядом студентів та волонтерів

Трьох триматимуть під вартою, одного – шукають.

За даними слідства, під час військового стану група осіб організувала схему безперешкодного перетину державного кордону громадянами призовного віку. За 4500-5500 доларів США вони виготовляли фіктивні документи, які дозволяли військовозобов’язаним перетнути кордон під виглядом студента або волонтера.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Наразі чотирьом громадянам, одному з них – заочно, повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України ( ч. 3 ст. 332 КК України). Трьох осіб затримали правоохоронці, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури здійснюється слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Білоцерківського райвідділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали сімох ухилянтів від мобілізації. Останнім часом утікачі віддають перевагу сухопутним маршрутам через гори.