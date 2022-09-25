На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
Ворог атакував Запоріжжя і село поруч ракетами, є троє постраждалих (оновлено)
Ворог атакував Запоріжжя і село поруч ракетами, є троє постраждалих (оновлено)
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
ГоловнаСуспільствоВійна

На Закарпатті затримали сімох ухилянтів від мобілізації

Останнім часом утікачі від мобілізації віддають перевагу сухопутним маршрутам через гори.

На Закарпатті затримали сімох ухилянтів від мобілізації
Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали 7 ухилянтів на Закарпатті. Всі затримані – мешканці Харківської області.

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

Одного українця затримали під час спроби подолання загороджувального паркану на українсько-угорському кордоні.

Решту спритників військовослужбовці виявили на українсько-румунській ділянці кордону. Трьох зупинили прикордонні наряди відділу "Тячів" - двоє із них шукали мілководдя поблизу селища Солотвино, третій, "озброївшись" рятувальним жилетом, готувався до запливу на околиці Тячева.

Троє чоловіків та одна жінка, обираючи спосіб незаконного перетину кордону, вирішили діставатися до сусідньої Румунії високогір’ям.

У ДПСУ додали, що останнім часом, у зв’язку із погіршенням погодних умов та підняттям рівня води у прикордонній Тисі, утікачі від мобілізації починають змінювати, так звані, водні маршрути, віддаючи перевагу сухопутним ділянкам кордону.

Нагадаємо, що від початку воєнного стану прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків за спробу незаконного перетину кордону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також