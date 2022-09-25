Останнім часом утікачі від мобілізації віддають перевагу сухопутним маршрутам через гори.

Прикордонники затримали 7 ухилянтів на Закарпатті. Всі затримані – мешканці Харківської області.

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

Одного українця затримали під час спроби подолання загороджувального паркану на українсько-угорському кордоні.

Решту спритників військовослужбовці виявили на українсько-румунській ділянці кордону. Трьох зупинили прикордонні наряди відділу "Тячів" - двоє із них шукали мілководдя поблизу селища Солотвино, третій, "озброївшись" рятувальним жилетом, готувався до запливу на околиці Тячева.

Троє чоловіків та одна жінка, обираючи спосіб незаконного перетину кордону, вирішили діставатися до сусідньої Румунії високогір’ям.

У ДПСУ додали, що останнім часом, у зв’язку із погіршенням погодних умов та підняттям рівня води у прикордонній Тисі, утікачі від мобілізації починають змінювати, так звані, водні маршрути, віддаючи перевагу сухопутним ділянкам кордону.

Нагадаємо, що від початку воєнного стану прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків за спробу незаконного перетину кордону.