Більшість з них вже мали можливість зустрітися зі своїми сім'ями.

Звільнені в рамках обміну полоненими 21 вересня 9 прикордонників проходять реабілітацію в медичних закладах.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує УП.

"Зараз вони знаходяться в медичних закладах, ми відразу їх туди відправили, щоб обстежити. Їхній фізично-психологічний стан був украй важким, адеж ми розуміємо, в яких умовах їх тримали росіяни, і як до них ставилися. Якщо говорити про фізичний стан, то це велика втрата ваги (десятки кілограм). На даний момент їм надається вся необхідна медична допомога, більшість з них вже мали можливість зустрітися зі своїми сім'ями. Ми відновлюємо їхні втрачені документи, посвідчення учасників бойових дій і т.д", - сказав Демченко.

Крім цього пресслужба ДПСУ також оприлюднила відео про те, як звільнений в рамках обміну полоненими прикордонник Ігор Кучер приїхав до прикордонної академії - привітати свого сина, який склав присягу на вірність українському народові.

Нагадаємо, унаслідок великого обміну полоненими з російського полону повернулись 215 людей. Серед звільнених захисників 188 – оборонці "Азовсталі". З них 108 "азовців", решта – нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ.

Як повідомила патронатна служба полку "Азов", звільнені з полону військові перебувають у шокуючому стані, майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.