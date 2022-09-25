Ворог у Херсонській області примушує голосувати людей за всіх родичів, у Донецькій обстріляв Авдіївку

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині та Житомирщині.

Сьогодні зранку Одесу було атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив у адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат нема. Інші деталі та наслідки уточнюються, йдеться у повідомленні від ОВА станом на 9 ранку.

Опівночі удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. За попередньою інформацією, було 10 прильотів, частину ракет збила ППО. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі відомо щодо трьох поранених. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.

У Дніпропетровській області за ніч було пʼять обстрілів Нікопольського району. Ворог ударив з важкої артилерії та "градів" по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах – понад 170 російських снарядів. Попередньо, люди не постраждали. У трьох громадах понад 6 500 абонентів лишилися без світла. Аварійні бригади уже працюють над відновленням. У Нікополі пошкоджені кілька будинків та господарських споруд. У Марганці – газогін та електромережі. У Червоногригорівській громаді постраждали понад 10 приватних будинків та кілька соціальних об’єктів.

У Харківській області за минулу добу ворог обстрілював Куп‘янський, Чугуївський і Красноградський райони.

За інформацію Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями двох людей.

У Луганській за минулу добу авіація Сил оборони України завдала 26 ударів – підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та шести позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, пʼять пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів, три системи ракетних військ і артилерії, серед них "ураган", два склади з боєприпасами. Відбито ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське. Уночі по позиціях захисників області ворог завдав чотири мінометних та артилерійських обстріли, два авіаудари. Окупаційні ЗМІ повідомляють про "явку на референдум" 45% виборців.

У Донецькій вночі були обстріли с. Диліївка Костянтинівської ВА. Зранку – два масованих обстріли Авдіївки. Пізно ввечері обстріл Красногорівки – зруйнована опорна школа. Область залишається без газу і частково без води й електрики. За добу на Донеччині двоє загиблих, вісім поранених цивільних. Обов'язкова евакуація населення триває.

Уночі окупанти знову завдали ракетних ударів по Миколаєву. Пошкоджені житлові будинки. Також є влучання у мережі водопроводу. Попередньо, – без постраждалих. Детальна інформація уточнюється. Також вночі ворог завдавав ракетних ударів по береговій зоні м. Очаків. Постраждалих немає. За інформацією ОК "Південь", 24 вересня у Миколаївському районі збито дрон-камікадзе "Шахід-136".

Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, за минулу добу було обстріляно станцію Березнегувате, с. Висунь та околиці с. Лепетиха. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вночі – обстріли поза межами с. Широке, постраждалих немає.

У Херсонській ворог обстріляв Високопілля, Миролюбівку, Архангельське, Ольгине, Білоусове, Кар’єрне та Потьомкине. Є руйнування цивільної інфраструктури та поранені мирні жителі. Окупанти продовжують проводити в області псевдореферендум. Через низьку явку працівники "виборчих комісій" разом із озброєними військовими збирають підписи місцевих у місцях їх проживання. Людей змушують голосувати і за себе, і за всіх членів сім’ї, яких немає вдома.

За інформацією ОК "Південь" уражено ворожу понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, три осередки сил та засобів у Каховському й Херсонському районах, станцію РЕБ в районі Крутого Яру, колону озброєння та техніки – у Каховці. Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту. У Бериславському районі збито штурмовик Су-25.

Нагадаємо, за даними СБУ, окупанти ще на початку вересня сформували потрібні їм результати псевдореферендумів щодо незаконного приєднання захоплених частин України до Росії.