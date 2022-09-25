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Окупанти обстріляли берегову зону Очакова

Даних про постраждалих немає. 

Окупанти обстріляли берегову зону Очакова
Ілюстративне фото
Фото: mk-oblrada.gov.ua

Уночі російська армія обстріляла два райони Миколаївської області: Баштанський і Миколаївський. З 01:20 ворог бив ракетами по береговій зоні Очакова.

Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Віталій Кім у Телеграм. Також у Миколаївському районі вчора збили безпілотник-камікадзе "Шахід-136". 

У Баштанському районі тривають обстріли Березнегуватської громади. 24 вересня о 16:40 було обстріляно станцію Березнегувате. Вчора обстрілів зазнало і с. Висунь о 17:30 та околиці с. Лепетиха о 19:15. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Також учора близько 15:00 було обстріляно с. Широке. Пошкоджень зазнали два житлових будинки та нежитлові господарські підсобні приміщення. Теж влучання були в городи. Вночі, 25 вересня, о 05:30, обстріли були поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.

У Миколаєві орієнтовно о 01:25 окупанти знову завдали ракетних ударів. Пошкоджено будинки і мережу водопроводу. Попередньо, без постраждалих. Детальна інформація уточнюється. 

Нагадаємо, що Україна позбавила акредитації посла Ірану після масованих атак ворожої армії іранськими безпілотниками. Відомо про використання ворогом безпілотників іранського виробництва двох типів. Під ударом цих апаратів перебувала й Одеса. 

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