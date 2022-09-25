Росіяни завдали по Дніпропетровській області пʼяти ударів за ніч

Про постраждалих даних немає.

Російська армія пʼять разів за ніч атакувала Дніпропетровську область. Ударів завдавали по трьох громадах Нікопольського району, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

Було випущено понад 170 снарядів з "градів" та ствольної артилерії. Попередньо, минулося без загиблих та поранених.

У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція, тож без світла понад 3 200 сімей. У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3 000 родин.

У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, авто, аптека, клуб, стадіон та газогін.

"Всюди відразу після обстрілів стали до роботи аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня", – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, учора вранці російська армія обстріляла в Марганці хлібзавод. Було поранено трьох людей.