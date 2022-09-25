Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
З усіх вручених на сьогодні повісток 80% отримали саме киримли, - Севгіль Мусаєва
З усіх вручених на сьогодні повісток 80% отримали саме киримли, - Севгіль Мусаєва
У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали по Дніпропетровській області пʼяти ударів за ніч

Про постраждалих даних немає. 

Росіяни завдали по Дніпропетровській області пʼяти ударів за ніч
Обстріл Дніпропетровської області
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

Російська армія пʼять разів за ніч атакувала Дніпропетровську область. Ударів завдавали по трьох громадах Нікопольського району, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

Було випущено понад 170 снарядів з "градів" та ствольної артилерії. Попередньо, минулося без загиблих та поранених.

У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція, тож без світла понад 3 200 сімей. У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3 000 родин.

У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, авто, аптека, клуб, стадіон та газогін. 

"Всюди відразу після обстрілів стали до роботи аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня", – зазначив голова ОВА. 

Нагадаємо, учора вранці російська армія обстріляла в Марганці хлібзавод. Було поранено трьох людей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також