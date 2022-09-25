Хлань повідомив про приліт у Новій Каховці

У місті Нова Каховка на Херсонщині у суботу 24 вересня пролунала низка вибухів.
Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергігй Хлань.
“Сьогодні приліт у Новій Каховці, яка схоже обігнала Чорнобаївку у серії прильотів по окупантах”, – йдеться у його дописі у соцмережі Facebook.
Херсонська область продовжує бути під вогневим контролем ЗСУ, зазначив він.
Про вибухи у районі гідроелектростанції пише і Телеграм-канал “Новая Каховка/Новости”.
Нагадаємо, 24 вересня у північний частині міста Мелітополь Запорізької області пролунав вибух.