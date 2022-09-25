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Хлань повідомив про приліт у Новій Каховці

"Місто схоже обігнало Чорнобаївку у серії прильотів по окупантах".

Хлань повідомив про приліт у Новій Каховці
Фото: Вікіпедія

У місті Нова Каховка на Херсонщині у суботу 24 вересня пролунала низка вибухів.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергігй Хлань.

“Сьогодні приліт у Новій Каховці, яка схоже обігнала Чорнобаївку у серії прильотів по окупантах”, – йдеться у його дописі у соцмережі Facebook

Херсонська область продовжує бути під вогневим контролем ЗСУ, зазначив він.

Про вибухи у районі гідроелектростанції пише і Телеграм-канал “Новая Каховка/Новости”.

Нагадаємо, 24 вересня у північний частині міста Мелітополь Запорізької області пролунав вибух

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