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Колаборанти з Енергодара дезінформують, що “ЗСУ намагаються обстріляти виборчці дільниці”

"Вони б’ють по цивільній інфраструктурі”. 

Колаборанти з Енергодара дезінформують, що “ЗСУ намагаються обстріляти виборчці дільниці”
Фото: dnipro.tv

Колаборанти розповсюджують дезінформацію, що у Луганській області “виявили 17 масових поховань з жертвими київського режиму”.

“Міжвідомча робоча група з пошуку поховань жертв української агресії, їх ідентифікації та увічнення пам’яті виявила на (ТОТ Луганської області) 17 масових поховань з жертвами київського режиму, вбитими в період з 2014 р. до лютого 2022р”, – цитує луганську колаборантку Центр протидії дезінформації при РНБО.

Окрім того, колаборант-“керівник” Енергодара Олександр Волга заявив, що “українські військові продовжують обстрілювати місто – вони б’ють по цивільній інфраструктурі”. 

“Військової техніки в районах, де були прильоти, не було… у жодну виборчу дільницю бойовики не влучили, хоча цілилися туди”, – сказав він.

Російські ЗМІ зі свого боку повідомили, що “українські військовополонені звернулися до “керівників” тимчасово окупованих територій Донецької області з проханням про приєднання до козачого батальйону імені Богдана Хмельницького, який формується”.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України уже збирають дані про окупантів, які проводять псевдореферендум на окупованих територіях, та про колаборантів, що допомагають ворогу.

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