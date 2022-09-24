У Швейцарії проведуть референдум щодо умов утримання худоби

Парламент і виконавча влада виступають проти цього заходу, наполягаючи на тому, що "виробничі тварини" у Швейцарії вже добре захищені.

Швейцарія на референдумі розгляне питання про поліпшення умов утримання худоби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Зазначається, що в неділю швейцарські виборці голосуватимуть щодо низки пропозицій, в тому числі з боку екологічно налаштованих груп, які пропонують покласти край "інтенсивному розведенню", коли тварини часто утримуються в тісних приміщеннях, і вимагають більш гуманних умов утримання.

Швейцарський парламент і виконавча влада виступають проти цього заходу, наполягаючи на тому, що він призведе до зростання цін і що "виробничі тварини" у Швейцарії вже добре захищені, і з ними добре поводяться.

Вони також стверджують, що це спричинить адміністративні складнощі через заборону імпорту продуктів, які не відповідають швейцарським стандартам і вимагатимуть проведення перевірок за кордоном. Це може вплинути на будь-які продукти харчування, такі як знамениті швейцарські сири та шоколад, що включають продукти тваринного походження.

Згідно з планом, у разі його схвалення, законодавці матимуть три роки на доопрацювання правил, а ферми матимуть цілих 25 років на адаптацію, наприклад, шляхом будівництва нових об'єктів, що відповідають новим нормам.