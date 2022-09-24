Литва не надаватиме притулку росіянам, які тікають від мобілізації

Лансдсбергіс закликав росіян не тікати, а боротися проти Путіна.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країна не надаватиме притулку росіянам, які тікають від оголошеної у РФ мобілізації.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, Литва не пускатиме людей, які "просто тікають від відповідальності".

Він зазначив, що росіяни повинні залишитися в Росії і боротися проти диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, що німецькі посадовці дали зрозуміти, що ФРН відкрита для прийому росіян, які воліють ухилитися від мобілізації.

Після оголошення мобілізації на війну проти України у Росії різко зросла кількість працездатних чоловіків призовного віку, яким захотілося за кордон. Потрапити до Естонії, Литви і Латвії росіяни не можуть – країни Балтії, а також Польща заборонили вʼїзд, окрім випадків крайньої потреби. Ухилення від мобілізації до таких потреб не потрапило.

Росіяни намагаються виїхати до Грузії, Фінляндії і Казахстану, а також Туреччини, яка зберігла прямі рейси.