Головне за ніч. Субота, 24 вересня

Сьогодні 24 вересня - повномасштабна війна триває вже сім місяців.

Меджліс кримськотатарського народу закликав усіх мешканців Криму розпочати безстрокову акцію протесту проти незаконної та злочинної мобілізації жителів Криму-громадян України у збройні сили РФ. Акція запланована на центральній площі Сімферополя.

“Проведення російською окупаційною адміністрацією примусової мобілізації жителів тимчасово окупованого Криму в армію держави-окупанта є грубим порушенням Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, стаття 51 якої вказує: “Держава, що окупує, не може примушувати осіб, що перебувають під її опікою, служити в її збройних або допоміжних силах. Будь-який тиск чи пропаганда на користь добровільного вступу до армії забороняється”, - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу також зазначив, що у списках мобілізованих громадян різних національностей кримські татари становлять чисельність, що помітно перевищує їхню пропорційну представленість у населенні Криму. На його думку, така диспропорція розкриває страшний задум військово-політичного керівництва РФ – цілеспрямоване знищення дорослого чоловічого населення корінного кримськотатарського народу.

Меджліс виходить з того, що ніхто з жителів Криму не може і не повинен стати співучасником міжнародного злочину, який вчиняють російські окупанти.

Детальніше – в нашій новині.

Російська окупаційна влада у Криму продовжує злочинні дії проти кримських татар. Тепер їх намагаються позбутись через масовий призив до лав окупантської армії. “За різними даними, з усіх вручених на сьогодні повісток 80% отримали саме киримли. Їх вручають просто в місцях компактного проживаннях, на роботі, ринках. Є випадки, коли людей просто забирають у військомати фактично з вулиці”, - повідомила журналістка Севгіль Мусаєва.

Вона додала, що дозвіл на виїзд з Криму зараз можна отримати лише через військкомат. Севгіль Мусаєва закликала мешканців Криму уникати мобілізації усіма можливими та неможливими способами, навіть ціною вироку.

Як повідомлялося, окупаційна влада у місцях компактного проживання кримських татар проводить масштабну кампанію з насильницького доставлення мешканців до пунктів мобілізації.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили атаки ворога біля 10 населених пунктів і уразили низку російських позицій. Підтверджено ураження 18 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.

Вночі ракетного обстрілу з боку окупантів зазнало місто Миколаїв. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.

На тимчасово захопленій та окупованій території України окупаційна влада проводить так звані “референдуми”. У зв’язку з низьким відсотком відвідування “виборчих дільниць” працівники “виборчих комісій” в супроводі озброєних військовослужбовців збройних сил Російської Федерації збирають підписи місцевих жителів безпосередньо в місцях їх проживання.

У Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за сім місяців війни з Україною російська армія втратила близько 56 300 військових. Учора Збройні сили знищили близько 240 окупантів, 8 танків, літак, гелікоптер і багато іншої військової техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні зранку ворог обстріляв дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

"На світанку скерували свої “гради” та “урагани” на дві громади – Марганецьку та Червоногригорівську. У Марганці поранені двоє людей – 51-річна жінка та 49-річний чоловік. Обоє у лікарні. Жінка у важкому стані", – повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російськими снарядами пошкоджено понад 20 приватних та багатоповерхових будинків і до 10 господарських споруд. Понівечено місцевий хлібозавод.

Упродовж минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти Харківської області, розташовані недалеко від кордону з Російською Федерацією та лінії зіткнення.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, найбільше від обстрілів страждає Куп'янський район. За минулу добу там зазнали поранень п’ятеро людей, в тому числі двоє дітей – сестри 10 та 17 років.

Окупанти завдають ударів по дамбах, щоб спробувати зірвати просування Збройних сил України, повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Аналітики говорять про удари росіян балістичними ракетами по греблі на Печенізькому водосховищі на річці Сіверський Донець та Карачунівській греблі на річці Інгулець у Кривому Розі.

“ЗСУ просуваються вперед на південь від місць ударів уздовж обох річок, а російські командири стурбовані своїми оперативними невдачами, тому, ймовірно, намагаються завдати удару по шлюзам гребель, щоб затопити військові контрольно-пропускні пункти українських військ”, – йдеться у зведенні. Однак малоймовірно, що атаки викликали значний збій в українських операціях через велику відстань між пошкодженими греблями та зонами бойових дій.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!