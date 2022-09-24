За сім місяців війни росіяни вбили 882 людини у Донецькій області

Ще 2 225 мирних жителів були поранені.

Учора, 23 вересня, російські військові вбили двох і поранили трьох жителів Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 23 вересня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Красногорівці. Ще три людини отримали поранення”, – написав голова ОВА.

За сім місяців війни окупанти вбили 882 мирних жителя Донеччини, 2 225 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора ЗСУ встановили контроль над населеним пунктом Яцьківка Донецької області.