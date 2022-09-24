Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
Міцніші за сталь. 188 захисників Азовсталі звільнено з полону, операція триває
Міцніші за сталь. 188 захисників Азовсталі звільнено з полону, операція триває
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
В Одесі пролунали вибухи: ворог атакував іранськими безпілотниками-камікадзе (оновлено)
В Одесі пролунали вибухи: ворог атакував іранськими безпілотниками-камікадзе (оновлено)
Росія знову обстріляла Запоріжжя, – Старух
Росія знову обстріляла Запоріжжя, – Старух
Ростислав Шурма: «Є величезний запит від суспільства і бізнесу на зміну податкової моделі»
Ростислав Шурма: «Є величезний запит від суспільства і бізнесу на зміну податкової моделі»
ГоловнаСуспільствоВійна

За сім місяців війни росіяни вбили 882 людини у Донецькій області

Ще 2 225 мирних жителів були поранені.

За сім місяців війни росіяни вбили 882 людини у Донецькій області
Наслідки обстрілів на Донеччині, ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Учора, 23 вересня, російські військові вбили двох і поранили трьох жителів Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 23 вересня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Красногорівці. Ще три людини отримали поранення”, – написав голова ОВА.

За сім місяців війни окупанти вбили 882 мирних жителя Донеччини, 2 225 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, вчора ЗСУ встановили контроль над населеним пунктом Яцьківка Донецької області

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також