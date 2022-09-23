За день Росія обстріляла чотири громади Сумської області

Сьогодні, 23 вересня, у чотирьох прикордонних громадах Сумщини зафіксовано майже 140 прильотів зі сторони РФ.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Краснопільська громада: майже о 10 ранку по околиці Краснопілля ворог бив із САУ − 4 прильоти. З 11 ранку по території громади здійснено мінометний обстріл − 28 прильотів, а за ним ще били з артилерії − 14 прильотів. Продовжився обстріл громади і після обіду: з 12 били з РСЗВ− 12 прильотів та артобстріл із САУ - ще 11”, - розповів Живицький.

Крім того, з 10:00 по Білопільській громаді били із САУ − 7 прильотів, а також вели мінометний обстріл − 8 прильотів. Близько 12:00 мінометний обстріл громади продовжився − 10 прильотів. А близько 13:00 по території громади з БПЛА скинуто 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ-17).

З 13:30 по околиці Середина-Буди росіяни били з САУ (9 прильотів), мінометів (3 прильоти), кулеметів (5 кулеметних черг). У результаті було пошкоджено лінію електропередач. Близько 3 тис. абонентів не мають електропостачання, роботи ведуться.

Після 14:00 був обстріл із САУ Юнаківської громади − 30 прильотів.

Нагадаємо, у прифронтових населених пунктах Херсонської області зруйновані житлові будинки й інфраструктура. Російська армія обстрілює їх з артилерії, "Градів", "Ураганів" та "Смерчів".