На Харківщині затримали мобілізованого до армії РФ мешканця ОРДО

Затриманий поліцейськими чоловік перетнув кордон України у складі армії РФ на початку повномасштабного вторгнення.

Сьогодні, 23 вересня, співробітники поліції затримали мобілізованого військовослужбовця російської армії у Чугуївському районі Харківщини.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Правоохоронці виявили невідомого під час патрулювання та відпрацювання деокупованих територій. Ним виявився 27-річний мобілізований уродженець міста Іловайськ Донецької області”, - повідомили у поліції.

Зазначається, що чоловік переодягнувся у цивільний одяг та ховався у лісі.

Затриманий перетнув український кордон у складі збройних сил РФ ще 25 лютого, через Вовчанськ. Зі зброєю ніс службу на блок-постах. В с. Юрченкове окупант прибув місяць тому, перед контрнаступом ЗСУ.

Поліція передасть затриманого співробітникам військової служби правопорядку.

Нагадаємо, про підозру повідомлено колишньому поліцейському з Куп’янська, який під час окупації міста вирішив добровільно перейти на бік ворога та обійняв посаду у псевдоправоохоронному органі окупантів.