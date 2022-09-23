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В одній зі шкіл окупованого Маріуполя здетонував снаряд, поранені діти

Міська влада звинуватила окупантів у неякісному розмінуванні.

В одній зі шкіл окупованого Маріуполя здетонував снаряд, поранені діти
Фото ілюстративне
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

У школі №45 Маріуполя здетонував снаряд.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

В результаті почалася пожежа.

Фото: Telegram/Маріупольська міська рада

За даними мерії, детонація відбулася, коли туди подалися діти. Вони поранені, їхній стан невідомий.

"Росія продовжує вбивати наших дітей. Така "якість" розмінування, бо їм байдуже на безпеку маріупольців. Вони не вважають їх за людей", - наголосили в міськраді.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили в Маріуполі тільки 5 шкіл замість анонсованих 16. Дорогу до них не розмінували.

Нещодавно зі шкіл міста російські окупанти вивезли останні примірники українських підручників.

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