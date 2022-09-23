В останній день ексгумації з місця масового поховання в Ізюмі експерти дістали понад двадцять тіл. Загалом, за попередніми підрахунками, в лісі було поховано 447 людей, заявив очільник Харківської області Олег Синєгубов під час брифінгу на місці ексгумації. Деякі могили були порожні, а в деяких було поховано дві або чотири людини. Більшість похованих, за словами Синєгубова, жінки, шестеро – дітей. Також експерти знайшли тіла 21 військового. Точна кількість загиблих від насильницької смерті невідома, але як мінімум 30 людей зазнали катувань, заявив очільник Харківської області. “За оглядом було встановлено, що були катування, оскільки кінцівки були зламані. У деяких трупів були зав’язані руки позаду, на шиїї були відповідні мотузки. За попередніми оглядами наших експертів можемо встановити, що смерті були саме насильницькими. Також нами було виявлено декілька тіл з ампутованими статевими органами, що свідчить про відповідні катування”, – сказав Синєгубов.

Місце масового поховання в Ізюмі було знайдено 15 вересня. Наступного дня почались роботи з ексгумації тіл, які тривали вісім днів. Щоденно там працювали близько 200 людей – це судмедексперти, поліцейські, рятувальники, співробітники прокуратури. Також на місці ексгумації працювала пересувна лабораторія, де родичі померлих здавали аналізи ДНК. За попередніми данними, понад сто людей уже здали аналізи.