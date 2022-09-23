Повітряні Сили повідомили про знищення 6 іранських дронів та одного російського Су-25

Сьогодні зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України збили шість дронів-камікадзе іранського виробництва.
Про це повідомили в командуванні Повітряних Сил.
У другій половині дня на східному та південному напрямках росіяни атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Станом на 18.30 шість дронів вдалося знищити.
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"І це ми ще всерйоз нічого не починали", - пожартували військові.
Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала з моря Одесу, використавши іранські дрони-камікадзе. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула людина. Один дрон вдалося збити.
Увечері росармія спробувала знову атакувати Одесу іранським дроном, але його знищили Сили оборони.