Повітряні Сили повідомили про знищення 6 іранських дронів та одного російського Су-25

"І це ми ще всерйоз нічого не починали", - пожартували військові.

Сьогодні зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України збили шість дронів-камікадзе іранського виробництва.

Про це повідомили в командуванні Повітряних Сил.

У другій половині дня на східному та південному напрямках росіяни атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Станом на 18.30 шість дронів вдалося знищити.

Також на півдні нашої держави зенітники ПС ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25!

"І це ми ще всерйоз нічого не починали", - пожартували військові.

Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала з моря Одесу, використавши іранські дрони-камікадзе. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула людина. Один дрон вдалося збити.

Увечері росармія спробувала знову атакувати Одесу іранським дроном, але його знищили Сили оборони.