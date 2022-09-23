Українська авіація уразила шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника та чотири позиції зенітних ракетних комплексів.

Українські захисники за добу відбили атаки росіян у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Також українська авіація завдала 10 ударів по позиціях окупантів. Було уражено шість районів зосередження живої сили і військової техніки та чотири позиції зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи протиповітряної оборони знищили вертоліт рашистів. А ракетні війська і артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об’єктах противника. Втрати живої сили та техніки загарбників уточнюються.

Тим часом росіяни завдали одного ракетного та двох авіаударів, здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України. Також вороги застосували ударний БпЛА по обʼєкту інфраструктури в Одесі.

Від рашистських ударів постраждало понад 10 населених пунктів, зокрема, Печеніги, Яцківка, Ярова, Мар’їнка, Красногорівка, Білогорівка, Миролюбівка, Миколаїв, Сухий Ставок та Новогригорівка.

За даними Генштабу, станом на 18.00 23 вересня ситуація на напрямках фронту така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському вороги завдали ударів у районах населених пунктів Грем’яч і Хотіївка Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Студенок, Шалигине, Андріївка, Хотінь, Миропільське і Їздецьке Сумської області;

вороги завдали ударів у районах населених пунктів Грем’яч і Хотіївка Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Студенок, Шалигине, Андріївка, Хотінь, Миропільське і Їздецьке Сумської області; на Слобожанському під обстріли росіян потрапили райони населених пунктів Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Глибоке, Вовчанськ, Бударки, Дворічна, Куп’янськ та Кам’янка;

під обстріли росіян потрапили райони населених пунктів Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Глибоке, Вовчанськ, Бударки, Дворічна, Куп’янськ та Кам’янка; на Краматорському росіяни завдали ударів по населених пунктах Богородичне, Пришиб, Маяки, Щурове, Райгородок, Старий Караван, Діброва, Озерне, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка;

росіяни завдали ударів по населених пунктах Богородичне, Пришиб, Маяки, Щурове, Райгородок, Старий Караван, Діброва, Озерне, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка; на Бахмутському окупанти обстріляли Виїмку, Яковлівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Веселу Долину, Одрадівку та Зайцеве;

окупанти обстріляли Виїмку, Яковлівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Веселу Долину, Одрадівку та Зайцеве; на Авдіївському під ворожі обстріли потрапили Нью-Йорк, Кам’янка, Юр’ївка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка;

під ворожі обстріли потрапили Нью-Йорк, Кам’янка, Юр’ївка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка; на Запорізькому росіяни накрили вогнем населені пункти Новомиколаївка, Зелене Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Золота Нива, Вугледар, Нескучне, Павлівка, Гуляйпільське, Малі Щербаки та Мала Токмачка;

росіяни накрили вогнем населені пункти Новомиколаївка, Зелене Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Золота Нива, Вугледар, Нескучне, Павлівка, Гуляйпільське, Малі Щербаки та Мала Токмачка; на Південнобузькому загарбники здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Під удари потрапили понад 30 населених пунктів. Серед них - Нікополь, Миролюбівка, Українка, Широке, Добра Надія, Тернові Поди, Лимани, Степова Долина та Мирне.

Нагадаємо, Збройні Сили України встановили контроль над Яцьківкою Донецької області. Село межує з Харківщиною.

Нині Одесу Росія атакувала іранськими дронами-камікадзе. Під час обстрілів загинула людина.