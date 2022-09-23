ЗСУ встановили контроль над Яцьківкою Донецької області, – Громов

Різких змін у оперативно-стратегічній обстановці немає. ЗСУ з іншими силами оборони продовжують звільняти рідну землю та відновлювати територіальну цілісність України.

Найбільш складною, але контрольованою є обстановка на сході. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, утриманні захоплених районів частини Херсонської, Харківської, Запорізької і Миколаївської областей", – зазначив він.

На Волинському, Київському і Житомирському напрямках ознак формування наступальних угруповань немає.

"На Чернігівському та Сумському напрямках противник здійснює турбуючі обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військ і цивільній інфраструктурі", – заявив Громов.

Були обстріли в районах Гути Студенецької, Сенківки, Миколаївки, Залізного Мосту Чернігівської області та Нововасилівки, Середина-Буди, Соснівки, Вольвиного, Рясного, Славгорода і Великої Писарівки Сумської.

На Харківському напрямку ворог здійснив спроби наступу на напрямку Подоли, Купʼянськ, Купʼянськ-Вузловий. Без успіху. Завдав вогневного ураження по силам оборони з танків, мінометів, ствольної і реактивної артилерії в районах Козачої Лопані, Гоптівки, Стрілечого, Дергачів, Пристіна. Завдав ракетних ударів у районі Пришиб і біля дамби печенізького водосховища, по Харкову і позиціях ЗСУ.

На Краматорському напрямку росіяни били зі ствольної і реактивної артилерії. Також були авіаудари та ракетні удари по цивільній іфраструктурі (Словʼянськ і Краматорськ). Сили оборони встановили контроль над населеним пунктом Яцьківка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстановка складна, але контрольована. Росія продовжує наступальні дії з метою витіснення наших військових, зокрема в районах Бахмутського, Веселої Долини, Майорська. Були авіаудари біля Соледара, Бахмута і Зайцева-Верхнього. ЗСУ продовжують стійко тримати оборону. Також наші війська покращують тактичне положення – вдалось відновити втрачені позиції в районі південніше Бахмута.

На Авдіївському і Новопавлівському напрямках ворог вів наступальні дії з метою заволодіння Невельським і Новомихайлівкою. Росіяни били з авіації біля Марʼїнки та інших населених пунктів.

На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборону і обстрілюють захисників зі ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів. Були авіаудари.

На Миколаївському стабільно і контрольовано. Росіяни намагаються витіснити наші підрозділи та відновити втрачене положення, але не має успіху. Бʼє по Миколаївській і Одеській областях. Зокрема бʼє біля Південноукраїнської атомної електростанції.

В акваторії Азовського і Чорного морів зберігаються підводні човни і кораблі ворога. За тиждень росіяни здійснили вісім пусків крилатих, три пуски балістичних ракет по обʼєктах критичної інфраструктури, також були пуски керованих авіаракет. За сьогодні були 11 ударів.

Оборонці знищили понад 20 повітряних цілей.

Оборона України триває.