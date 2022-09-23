87% мешканців Енергодара проти "приєднання" Запорізької області до РФ, – опитування

87% мешканців тимчасово окупованого Енергодара проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до складу країни-окупанта, 7% – не визначились.

Про це свідчать дані опитування, проведеного 19–22 вересня 2022 року Центром соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на замовлення ДП "НАЕК «Енергоатом»". Результати оприлюднені в телеграмі "Енергоатома".

Під час опитування респонденти відповіли на два питання:

чи планують вони взяти участь у так званому референдумі Запорізької області та голосувати за питання входження до складу Росії на правах суб’єкта РФ;

чи підтримують вони вихід Запорізької області зі складу України та входження її до складу Росії на правах суб’єкта РФ.

"За результатами дослідження, 74% енергодарців, які проживають на тимчасово окупованій території, не планують брати участь у голосуванні на референдумі, 16% – готові особисто відвідати дільниці для голосування в разі їх створення, 10% – не визначились. Відповідаючи на друге запитання, 87% респондентів висловилися проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до складу Росії, 6% – за вихід і приєднання до складу Росії, 7% – не визначились", – йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" додали, що упродовж майже семи місяців війни та окупації Енергодара місцеві жителі, котрі не покинули місто, виступають категорично проти окупаційної влади та приєднання до РФ. Результати соціологічних опитувань, що їх публікують російські пропагандистські ЗМІ, є такими ж брехливими, фейковими та далекими від реальності, як і вже заздалегідь заплановані в Москві та спущені на місця результати псевдореферендуму.

Опитування організували та провели російською мовою методом CATI (телефонне опитування), вибірка репрезентативна для дорослого населення Енергодара (віком 18 років і старше) за статтю і віком. Було опитано 1160 респондентів. Теоретична похибка дослідження не перевищує 2%, довірча ймовірність – 95%.

Нагадаємо, окупанти проводять псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей з 23 до 27 вересня. Ці заходи не мають нічого спільного з волевиявленням. Українців закликали повністю ігнорувати цей процес. На причетних до організації "референдумів" очікує кримінальне покарання.